Врач перечислила правила ухода за кожей

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Врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Ольга Быханова рассказала, что в любое время года важно соблюдать правила ухода за кожей. Для этого достаточно помнить об основных правилах: очищение, увлажнение и SPF-защита.

Эксперт пояснила, что летний уход отличается от зимнего более легкими текстурами кремов. Она посоветовала выбирать сертифицированные средства, так как при разработке составов всегда учитывается возможное взаимодействие компонентов, безопасность и стабильность составов при хранении.

— Под безопасностью и стабильностью подразумеваются специально подобранные упаковки, рассчитанный срок годности, в том числе после вскрытия, и добавление необходимых консервантов. Без них крем быстро заселят микроорганизмы, и его польза для кожи станет очень сомнительной, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Косметолог также добавила, что в летний период, помимо попадания на кожу прямых солнечных лучей, также стоит опасаться растений и насекомых.

До этого Ольга Быханова рассказала, какие типы солнечных лучей особенно опасны для кожи.