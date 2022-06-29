Премьер Бельгии: Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта

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На саммите Североатлантического альянса (НАТО) президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что конфликт на Украине должен разрешиться исключительно военным путем. Об этом в среду, 29 июня, рассказал бельгийский премьер-министр Александер Де Кро.

— Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя, — цитирует главу кабмина Бельгии ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН, где она является постоянным членом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.