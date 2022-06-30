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Завершила работу Международная летняя театральная школа

Оксана Васильева
Общество
Завершила работу Международная летняя театральная школа
Фото: Пресс-служба мероприятия

28 июня состоялась торжественная церемония закрытия XV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России для молодых профессиональных актеров. Обучение в Школе в этом году прошли 86 артистов из России и 11 стран мира: Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Болгарии, ДНР, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Узбекистана, Финляндии.

Церемония проходила под открытом небом в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород». Студенты получили дипломы из рук художественного руководителя Международной летней театральной школы — Александра Калягина.

— Сегодня мы с вами подводим итоги тому, чему мы научились вместе, что удалось или нет за этот месяц. Но главное, помимо новых знаний и мастерства, которые вы здесь получили, это внутренняя связь, возникшая между вами. Наша задача была так вас склеить, чтобы вы не расстались уже никогда. Любили, уважали, поддерживали друг друга, а сердцем и памятью всегда возвращались в это место. Дерзайте и будьте счастливы, — напутствовал выпускников Калягин.

Студенты в свою очередь благодарили мастеров и всех причастных к работе Школы за возможность учиться у лучших и с лучшими.

Финалом проекта стали пять разножанровых постановок: «Выхухоль и фейхоа» — режиссер-хореограф Татьяна Чижикова; «Александр Сергеевич. Деградация» — режиссер Денис Азаров, «Саундтрек» — режиссер Пётр Айду, «Лекарь поневоле» — режиссер Николай Коляда, DQ — режиссер Анна Викторова. Зрители также смогут посмотреть эти яркие спектакли в сети.

За те недели, что они прожили в Школе, молодые актеры не только приобрели огромный профессиональный опыт, который трудно переоценить, но и по-настоящему сдружились, буквально стали одной семьей.

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