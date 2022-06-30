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Авиаперевозчики попросили Минтранс избавить их от ответственности перед невъездными пассажирами

Георгий Соланович
Общество
Авиаперевозчики попросили Минтранс избавить их от ответственности перед невъездными пассажирами
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс с просьбой отменить новые правила пропуска пассажиров через государственную границу, согласно которым компании несут ответственность за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которым было отказано во въезде в Россию.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) также обратилась в Минтранс за уточнением формулировки «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей», так как авиакомпании не имеют права ограничивать свободу передвижения человека и запрещать привлекать для его защиты охранные предприятия.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источник в одной из российских авиакомпаний, перевозчики не понимают, как найти человека, который будет готов понести даже уголовную ответственность за побег пассажира.

Кроме того, сложившаяся ситуация создает путаницу в распределении расходов между авиакомпаниями и аэропортами — некоторые воздушные гавани видят в новых правилах возможность заработать. Так, например, во Внукове 17 июня заявили о новой услуге по содержанию невъездных в РФ пассажиров: две тысячи рублей в сутки без учета питания и НДС, что в три–четыре раза дороже, чем сейчас.

До этого сообщалось, что в рамках санкционного давления западные страны ввели запрет на поставку запчастей и обслуживание самолетов, находящихся в пользовании российских авиакомпаний. Из-за этого отечественная гражданская авиация, флот которой примерно на 90 процентов состоит из импортных Boeing и Airbus, оказалась в сложном положении. О возможных путях выхода из него — в материале «Вечерней Москвы».

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