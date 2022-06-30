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Дом на 216 квартир по программе реновации построили в столичном районе Люблино

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 216 квартир по программе реновации построили в столичном районе Люблино
Фото: Stroi.mos.ru
Россия, Москва, Люблинская улица, 109, подъезд 1 Карта всех событий

В районе Люблино закончились работы по возведению дома по программе реновации. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Дом готовится к вводу в эксплуатацию, — сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Общая площадь здания составила 12,7 тысячи квадратных метров. В новостройке предусмотрено 216 квартир. Их отделка выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

Первый этаж дома сделали нежилым. Там смогут разместиться объекты социально-бытовой инфраструктуры. Кроме того, для жителей дома была устроена одноуровневая подземная парковка. На прилегающей территории провели озеленение, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в рамках программы реновации в Москве снесли 18 старых жилых домов с начала года. Отмечается, что демонтаж построек осуществляется с использованием технологии умного сноса. Это позволяет более экологично и безопасно произвести работы.

Строительство Район Люблино Реновация
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