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Собянин: Безлимитные проездные билеты будут действовать после первой поездки с 1 сентября

Антон Махов
Город
Собянин: Безлимитные проездные билеты будут действовать после первой поездки с 1 сентября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 1 сентября безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней будут действовать не с момента продажи, а только после первого использования. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Билет нужно будет активировать в течение 10 дней после покупки. Если этого не сделать, безлимитный проездной будет автоматически активирован на 11-й день.

В пресс-службе также уточнили, что такие изменения срока начала действия проездных позволят пассажирам приобретать их заранее и избегать очередей в кассы в начале рабочей недели.

Помимо этого, пассажиры смогут сэкономить до восьми тысяч рублей в год. Из-за того что между покупкой и началом фактического использования безлимитного проездного билета могло пройти несколько дней, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

В свою очередь билетная система на базе столичной карты «Тройка» была запущена в 20 российских регионах. Сейчас она работает в Москве и области, Карелии, Комсомольске-на-Амуре, Туле и других регионах.

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