Названа идеальная сезонная ягода для средней полосы России

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Садовая или лесная земляника – идеальная сезонная ягода для наших широт. Об этом заявил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

— Это настоящий суперфуд. В землянике достаточно много питательных нутриентов, витаминов. Это витамины групп С, В, бета-каротиноиды. В ней содержится все, что нужно в летний период. Это идеальная сезонная ягода, — заявил он в комментарии «Радио 1».

Тем, кто следит за фигурой, опасаться употребления земляники не стоит, добавил диетолог. Ягода покрыта мелкими косточками, поэтому содержит большое количество клетчатки. В день можно позволить себе съесть пару горстей это ягоды.

Он также добавило, что при заморозке земляники очень низкий процент потери питательных веществ.

Накануне стало известно, что в подмосковных лесах начался сезон земляники. Эту ягоду часто можно встретить в сосновых лесах, передает РИАМО.

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