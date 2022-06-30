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В Москве начали производить кабели для использования в экстремальных условиях

Антон Махов
Город
В Москве начали производить кабели для использования в экстремальных условиях
Фото: Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На предприятии «Москабельмет» начали серийно выпускать кабели со специальной защитной оболочкой из гофрированной алюминиевой трубы. Такие изделия предназначены для работы в экстремальных условиях. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В июне 2022 года производителю присвоен статус промышленного комплекса, что позволит за счет дополнительных средств, сэкономленных с помощью региональных налоговых льгот, продолжить развитие и масштабирование линий, — подчеркнул он.

Первая опытная партия в 20 километров была выпущена в 2021 году. В данный момент предприятие готово производить по 30 километров этого кабеля в месяц. Также обещают, что объемы выпуска будут расти.

Овчинский подчеркнул, что в производстве изделия используют только российские материалы. Гофрированная алюминиевая броня обеспечивает полную герметичность кабеля, защиту от влаги, коррозийных повреждений и агрессивных химических сред, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Что касается сферы производства, то за период с января по апрель 2022 года предприятия машиностроительной отрасли Москвы выпустили на 77,4 процента больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года.

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