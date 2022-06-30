В Росприроднадзоре сообщили, что из-за жары лоси стали чаще выходить на дороги Петербурга

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Дикие лоси стали чаще выходить из лесов на дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сотрудники Росприроднадзора посоветовали автомобилистам быть крайне внимательными.

Причиной выхода животных ближе к городу стала сильная жара. Так лоси пытаются спастись от назойливых насекомых.

— Животные так спасаются от насекомых, количество которых увеличилось в лесном массиве. Выходя на открытые пространства, животные меньше страдают от укусов насекомых, — пояснили в ведомстве.

Чаще всего животных можно встретить на дороге в ночное и утреннее время. Чтобы не навредить животному, стоит снизить скорость или вовсе остановиться и дать зверю возможность перейти проезжую часть, передает Nation News.

Накануне стало известно, что петербуржец сбил лося на 26-м километре внутреннего кольца КАД. В результате столкновения пострадало животное.По словам очевидцев, у автомобиля был сильно поврежден бампер, передает издание «Невские новости».

До этого жительница Красноярского края рассказала о встрече с медведем.