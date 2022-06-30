Врач назвал снижающий уровень холестерина напиток

Фото: Pixabay

Врач-нутрициолог Александр Мирошников сообщил, что свекольный сок способствует снижению уровня артериального давления и холестерина.

— Свекольный сок содержит в себе оксид азота. Данное вещество расслабляет кровеносные сосуды, снижая высокое давление. Также в свекле содержатся флавоноиды, которые положительно влияют на плохой холестерин, снижая его уровень, — рассказал он.

Специалист посоветовал употреблять 250 миллилитров сока для плавного снижения давления. Однако тем, кто принимает препараты от гипертонии, нужно пить его с осторожностью.

При этом термическая обработка свеклы не влияет на ее полезные свойства. Поэтому ее можно есть как в обработанном виде, так и в сыром или отварном, передает слова Мирошникова ФАН.

Упражнения с кистевым эспандером помогают снизить артериальное давление. Выполнять их можно, не вставая с места.

Исследователи сделали заключение, что выполнение таких упражнений улучшает систолическое артериальное давление в состоянии покоя. Помимо этого, одна из основных артерий тела становится более гибкой, а кровообращение из-за этого улучшается.