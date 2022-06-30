Что делать, если телефон упал в воду

Фото: Pixabay

Большинство россиян неразлучны со своими смартфонами и берут их с собой практически всюду: на прогулки в парках, в отпуск к морю и даже в ванную комнату. В лучшем случае устройство подвергнется высокому уровню влаги, в худшем — упадет в воду и перестанет подавать признаки жизни. Как минимизировать последствия внезапного «душа», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Во-первых, современные телефоны водостойкие. Это значит, что, если вы быстро вытащили своего «друга», возможно, он будет невредим. Однако стоит помнить, что после того как вы достанете устройство из воды, нельзя сразу включать его. Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей, — предупредил эксперт.

Кувиков также пояснил, что некоторые элементы в телефоне заменить невозможно, поэтому лучше всего отложить его в сухое место на сутки.

Существует еще один популярный способ быстрого осушения — положить смартфон в банку с рисом, отметил специалист. Однако, по его мнению, эффективнее вместо риса использовать пакетики с силикагелем — бумажные пакетики с шариками, которые кладут в обувные коробки и банки с лекарствами.

— Положите смартфон в пластиковый пакет, обложите его со всех сторон пакетиками с силикагелем и оставьте сушиться. Предварительно обязательно нужно протереть все разъемы. Сушить телефон на батарее или с помощью фена не стоит, в микроволновке — тоже плохая идея, он окончательно выйдет из строя. Вы также можете сходить в ближайшую мастерскую — там смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить. Все это стоит не очень дорого. Таким образом вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата, — порекомендовал Кувиков.

Он также напомнил, что связь обеспечивает вам сим-карта.

— Даже если карточка повредилась, ее сможете быстро восстановить в ближайшем офисе оператора связи и, как правило, быстро и бесплатно. Новый телефон также можно всегда одолжить у друзей или коллег на работе. В противном случае вы можете временно приобрести самый дешевый телефон, сегодня их стоимость может составлять 1–3 тысячи рублей, — отметил специалист.

Для предупреждения таких несчастных случаев стоит носить телефон в чехле или предварительно надеть на него защитное стекло. Это позволит минимизировать урон и от воды, заключил Кувиков.