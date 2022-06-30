«Роснефть» утвердила рекордные дивиденды за 2021 год

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Нефтегазовая компания «Роснефть» объявила об утверждении рекордных дивидендов за 2021 год в размере 23 рублей 63 копеек на одну обыкновенную акцию. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 30 июня.

Так, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 рубль 66 копеек с учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия прошлого года. При этом общая сумма средств на выплату дивидендов составила 441,5 миллиарда рублей, что соответствует половине чистой прибыли по МСФО.

«Роснефть» в свою очередь отмечает, что это рекордный показатель. В ходе собрания был утвержден новый совет директоров «Роснефти», председателем которого выбрали бывшего топ-менеджера Qatar Energy Тайеба Бельмахди, сообщает Интерфакс.

30 июня акции Газпрома упали более чем на 30 процентов после решения акционеров компании о том, что дивиденды по итогам 2021 года в текущей ситуации выплачивать нецелесообразно. Так, по данным Мосбиржи на 10:50, акция Газпрома стоили 207,69 рубля.

29 июня «Роснефть» открыла одно из самых крупных месторождений нефти в России за последнее время: запасы оцениваются в 82 миллиона тонн. Месторождение было открыто при бурении поисково-оценочной скважины Медынско-Варандейского лицензионного участка.