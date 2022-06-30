Метро Москвы победило в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Московский метрополитен занял первое место в номинации «Лучший юридический проект» в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России». Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в пресс-службе подземки.

— Конкурс «Лучшие юридические департаменты России» ежегодно проводится правовым журналом Legal Insight. В этом году победителем стал Московский метрополитен с проектом передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций. Юридическая служба Мосметро помогла реализовать проект быстро, без правовых рисков и максимально комфортно для пассажиров, — говорится в сообщении.

Трамвайную сеть, а также автостанции и автовокзалы передали метрополитену в 2021 году. Переход инфраструктуры прошел с минимальными изменениями для пассажиров и позволил качественно повысить уровень сервиса.

Так, работы по капитальному ремонту трамвайных путей практически всегда проводятся только по выходным дням, когда пассажиров меньше, передает ТАСС.

До конца года все турникеты Московского метрополитена начнут принимать оплату банковскими картами. На данный момент специалисты полностью обновили турникеты на станциях «Комсомольская», «Фрунзенская» и «Рижская».