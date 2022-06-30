Аналитик обозначил сроки восстановления рынка мобильных устройств

Фото: depositphotos

Рынок мобильных устройств должен восстановиться через несколько лет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Что будет в сентябре — вопрос открытый, но хотелось бы, чтобы курс ушел на уровень 70–75 рублей: при текущем курсе цены для потребителя хорошие, но рынок не выживает с точки зрения накладных расходов и т. д. Но главное — чтобы была стабильность и восстановился спрос, который сейчас упал в два раза, — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что спрос на технику постепенно увеличивается, однако для полного восстановления потребуется больше времени. По его словам, нынешний кризис напоминает историю 2008 года, когда спрос на продукцию резко снизился, в связи с чем рынку пришлось восстанавливаться 2–2,5 года.

Муртазин, в свою очередь, предполагает, что в этот раз сроки восстановления рынка займут три–четыре года.

Также он рассказал, что будет с ценами на китайские смартфоны после ухода Honora из России, чьи гаджеты теперь планируют завозить с помощью параллельного импорта.