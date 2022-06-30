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Минобороны заявило о взрыве ВСУ зернохранилища с целью обвинения России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило о взрыве ВСУ зернохранилища с целью обвинения России
Фото: Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 4.0

ВСУ устроили провокацию в Зеленодольске Днепропетровской области, подорвав зернохранилище. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

— Специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов, — говорится в сообщении.

Так, националисты в ходе провокации заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все запасы злаковых, а затем взорвали его. После чего местные власти распространили сфабрикованные фотографии и видеозаписи в СМИ, сообщает РИА Новости.

28 июня начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские спецслужбы намереваются устроить провокацию с применением химического оружия против мирных жителей в Одесской области.

По его словам, 18 июня в санаторий «Приморский» Министерства охраны здоровья Украины прибыли представители СБУ. В ходе работ они прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими веществами.

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