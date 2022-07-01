Правительство сможет вводить спецмеры в экономике для обеспечения операций ВС РФ

Фото: Правительство РФ

Российское правительство внесло в Государственную думу в четверг, 30 июня, законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами России, другими войсками и органами антитеррористических и иных операций за границей. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона в целях обеспечения проведения операций за пределами страны кабмин сможет принять решение о введении специальных мер в экономической сфере, пишет ТАСС.

— В условиях проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, — говорится в пояснительной записке к документу.

При введении вышеуказанных спецмер правительству даются полномочия привлекать к работе людей сверхурочно, ночью, в выходные и праздничные дни, а также предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска.

Также вышеуказанные меры предусматривают «разбронирование» материальных ценностей государственного резерва, а также временное расконсервирование мобилизационных объектов и мощностей.

Накануне Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за границей.