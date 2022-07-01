Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство сможет вводить спецмеры в экономике для обеспечения операций ВС РФ

Егор Провоторов
Политика
Правительство сможет вводить спецмеры в экономике для обеспечения операций ВС РФ
Фото: Правительство РФ

Российское правительство внесло в Государственную думу в четверг, 30 июня, законопроект об обеспечении проведения Вооруженными силами России, другими войсками и органами антитеррористических и иных операций за границей. Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона в целях обеспечения проведения операций за пределами страны кабмин сможет принять решение о введении специальных мер в экономической сфере, пишет ТАСС.

— В условиях проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, — говорится в пояснительной записке к документу.

При введении вышеуказанных спецмер правительству даются полномочия привлекать к работе людей сверхурочно, ночью, в выходные и праздничные дни, а также предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска.

Также вышеуказанные меры предусматривают «разбронирование» материальных ценностей государственного резерва, а также временное расконсервирование мобилизационных объектов и мощностей.

Накануне Госдума приняла закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ за границей.

Экономика Армия Правительство РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте