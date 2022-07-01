Кому опасно загорать на солнце

Фото: pexels / Adrianna Calvo

Не всем людям одинаково полезно находиться под влиянием солнечных лучей. Время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика. Об этом рассказала врач-дерматолог Елена Скорогудаева «Вечерней Москве».

К первому типу специалист отнесла голубоглазых и светловолосых или рыжих людей с розовой кожей.

— Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от УФ-излучения). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают. Также склонность к фотоиндуцированному старению и меланоме у них выше, чем у других людей, потому что не формируется защита от солнца, — отметила дерматолог.

Второй тип — голубоглазые и светловолосые люди, потому что у них большая склонность к розацеа, а солнце выступает провокатором появления этой болезни.

К третьему, четвертому, пятому и шестому типам дерматолог отнесла темнокожих людей.

— Этот тип людей самый устойчивый к воздействию солнечных лучей. У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей, — добавила Скорогудаева.

Также дерматолог отметила, что возрастных ограничений для нахождения на солнце не существует, однако необходимо учитывать наличие или отсутствие кожных заболеваний — меланомы, розацеа, папилломавирусной инфекции, а также мастопатии. Солнце может усугубить их протекание.

В свою очередь, врач-дерматолог и косметолог Ольга Божок поделилась способами защиты от воздействия солнечных лучей.