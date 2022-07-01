Гражданам РФ спишут более 3 млрд рублей долгов без суда

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Гражданам РФ спишут более трех миллиардов рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства, заявил журналистам первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Такой стала общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска подобной практики — с сентября 2020-го по май текущего года.

За весь вышеуказанный период к процедуре были допущены девять тысяч россиян, из них шесть тысяч уже полностью ее завершили, отметил чиновник. По данным Минэка, всего за это время в многофункциональные центры (МФЦ) по всей России поступило почти 20 тысяч заявлений от граждан страны.

— Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30 процентах случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61 проценту, — отметил Торосов в интервью газете «Известия».

Несмотря на повышение осведомленности населения о возможностях относительно нового механизма избавления от задолженностей, ощутимый рост показателей стоит ожидать только в следующем году, рассказали журналистам эксперты отрасли. По их оценкам, в настоящее время под внесудебный механизм банкротства потенциально подпадают три миллиона человек.