Пассажиры московского метро получат кешбэк за оплату проезда картой «Мир» по Face Pay

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Пассажиры Московского метрополитена с 1 июля и до конца года будут получать кешбэк в размере 10 рублей за каждую поездку, оплаченную картой «Мир» с помощью Face Pay. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— С сегодняшнего дня владельцы карты «Мир» будут получать кешбэк 10 рублей с каждой поездки — достаточно привязать карту к системе Face Pay. Нам удалось совместить самый удобный и надежный способ оплаты проезда, который создан на основе российских технологий, с одной из самых выгодных партнерских акций, — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для получения кэшбэка пассажирам необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы»‎, привязать в профиле свою фотографию и карту «Мир», при этом национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Кэшбэк вернется за оплату проезда на любой станции метро, а также на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Кутузовская». На официальном сайте мэра Москвы отметили, что до конца года кэшбэк можно будет получить на любой станции МЦК.

Кроме того, до конца года все турникеты метрополитена начнут принимать оплату банковскими картами. На данный момент специалисты полностью обновили турникеты на станциях «Комсомольская», «Фрунзенская» и «Рижская».