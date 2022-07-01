Владимир Ефимов: C 1 июля в Москве начинает действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса

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С 1 июля в столице будет введен новый экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог. За них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и от самого предпринимателя. Налогоплательщик на АУСН не должен будет сдавать декларации и отчеты в налоговые органы и внебюджетные фонды.

Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» сэкономили за счет налоговых льгот за время своей работы почти четыре миллиарда рублей.

В прошлом году благодаря мерам поддержки компании сэкономили 890 миллионов рублей. Большая их часть пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет столицы.