Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Ефимов: C 1 июля в Москве начинает действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса

Лейла Алиева
Город
Владимир Ефимов: C 1 июля в Москве начинает действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса
Фото: Пресс-служба

С 1 июля в столице будет введен новый экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса — Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Новый налоговый режим могут применять зарегистрированные в Москве индивидуальные предприниматели и компании с численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, остаточной стоимостью основных средств до 150 миллионов рублей и рядом других ограничений, предусмотренных законом. Этим критериям сейчас соответствуют 183 тысячи субъектов малого бизнеса столицы, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что при переходе на АУСН компаниям и ИП не нужно будет самостоятельно рассчитывать налог. За них это сделают налоговые органы на основании данных из личного кабинета налогоплательщика, в который будет поступать информация о доходах из банка, онлайн-касс и от самого предпринимателя. Налогоплательщик на АУСН не должен будет сдавать декларации и отчеты в налоговые органы и внебюджетные фонды.

Компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» сэкономили за счет налоговых льгот за время своей работы почти четыре миллиарда рублей.

В прошлом году благодаря мерам поддержки компании сэкономили 890 миллионов рублей. Большая их часть пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет столицы.

Налоги Предприниматели Владимир Ефимов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спасибо, хомо постсоветикус

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Юрий Рогулев
Юрий Рогулев

Мир наблюдает крах американских амбиций

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорога «буча» к саммиту НАТО

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не хотят и Байдена, и Трампа

Все мнения
О проекте