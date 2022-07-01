Японские власти изучают влияние указа Путина о «Сахалине-2»

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Японские власти изучают влияние указа российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал заместитель генсекретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара.

По его словам, Япония не хочет допускать, чтобы ее права в области полезных ископаемых были ущемлены.

— В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ, — цитирует Кихару РИА Новости.

В четверг, 30 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливо-энергетической сфере из-за недружественных действий некоторых зарубежных государств и международных организаций. Согласно тексту указа, права на компанию «Сахалин энерджи» перейдут во владение государства.

Таким образом, имущество компании переходит в собственность государства. Согласно тексту документа, «Газпром Сахалин холдинг» получит в вышеуказанной компании по Сахалину-2 долю, пропорциональную той, что была у организации в «Сахалин энерджи».