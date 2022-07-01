Аксенов рассказал о ДТП на Крымском мосту

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Правоохранительные органы занимаются проведением учений, в связи с которыми и случилось задымление в районе стратегического объекта. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет, — отметил он.

При этом глава региона в своем Telegram-канале уточнил, что ситуация контролируется на месте представителями силовых структур.

В середине июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Крыма и Крымского моста гарантирована российскими военными. По его словам, российские власти принимают во внимание все угрозы со стороны киевского режима.

В четверг, 16 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что все угрозы Киева в сторону Крымского моста Россия берет на заметку, однако эти угрозы все равно неизбежно потерпят крах. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит у стран Запада дальнобойное вооружение.