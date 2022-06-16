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Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Все угрозы Киева в сторону Крымского моста Россия берет на заметку. Однако эти угрозы все равно неизбежно потерпят крах. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах, — заявил министр.

Лавров также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно просит у стран Запада дальнобойное вооружение, передает РИА Новости.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что военные из состава ВСУ в некоторых случаях выбирают не использовать «незнакомое» иностранное вооружение, а предпочитают пользоваться его коммерческими аналогами.

Отмечается, что перевод украинских боевиков на западное оружие, которое соответствует стандартам Североатлантического альянса (НАТО), проходит тяжело. Так, например, некоторые подразделения ВСУ используют коммерческие дроны вместо американских Switchblade.

Украина Сергей Лавров угрозы
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