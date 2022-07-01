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Более 70 работников склада в Москве обвиняются в хищении дизельного топлива

Евгений Белоусов
Происшествия
Более 70 работников склада в Москве обвиняются в хищении дизельного топлива
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предварительное расследование ряда уголовных дел в отношении 73 человек, обвиняемых в присвоении и растрате, завершилось. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в 2018–2019 годах с одного из подмосковных складов горюче-смазочных материалов похищали дизельное топливо. В криминальный бизнес были вовлечены руководитель и охранники склада, водители бензовозов и сбытчики украденного.

Несколько десятков машинистов сыграли в преступлении ключевую роль. Они расписывались за горючее, которое на самом деле не получали. Потом эти неучтенные излишки вывозили на коммерческую базу. Там по цене, ниже рыночной, топливо распродавали клиентам.

— За несколько месяцев злоумышленниками было похищено более 1,5 миллиона литров дизтоплива, которое в тот момент стоило не менее 56 миллионов рублей, — рассказал она.

Преступление было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как рабочие сливают излишки топлива.

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Преступников задержали в апреле 2019 года.

— В настоящее время пятеро участников преступной схемы уже осуждены к лишению свободы на срок от 2,5 до 3 лет условно. 11 фигурантов привлечены к ответственности в виде судебного штрафа. Еще три уголовных дела находятся на рассмотрении в суде. Два заключительных уголовных дела в отношении 31 обвиняемого направлены в Люблинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, — заключила Волк.

До этого ректору РАНХиГС Владимиру Мау было предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

По данным МВД, он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой и других лиц.

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