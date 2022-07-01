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Нумеролог объяснил, почему внезапная смерть Шатунова была предначертанной

Лала Манушакян
Общество
Нумеролог объяснил, почему внезапная смерть Шатунова была предначертанной
Фото: Youtube / Юрий Шатунов

Нумеролог Владимир Кузнецов провел анализ значимых цифр в жизни умершего недавно певца Юрия Шатунова и попытался найти объяснение раннему уходу музыканта.

— Дата рождения Юрия — 06.09.1973. Человек — целитель, мягкий и внимательный, сострадательный. Свободолюбивый, любит приключения, дальние путешествия, новые впечатления, — отмечает специалист.

Он также добавил, что певец был «кармичным человеком» с заниженной самооценкой и неудачами в личной жизни. При этом музыкант, по мнению нумеролога, был склонен к депрессивному состоянию и частой смене настроения.

Эксперт отметил, что причина смерти легенды восьмидесятых кроется в его жизненном коде.

— Для детального расчета я обращусь к жизненному коду Юрия — 106542. Переход с единицы на ноль говорит о том что в его жизненную программу вшита продолжительная болезнь. Его в любом случае ждал бы какой-то недуг. В 2021 году ему исполнилось 48 лет, и он начал падать с единицы на ноль, а это уже внезапная смерть, — пояснил нумеролог на странице «ВКонтакте».

Певец скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Накануне вечером певец проводил время в Подмосковье у приятеля на даче, где ему стало плохо. Друзья не смогли найти в доме лекарств и привезли артиста в районную больницу, где ему диагностировали инфаркт миокарда. После этого они вызвали реанимобиль. На нем певца доставили в сосудистый центр Домодедовской больницы, однако было уже поздно. В больнице Шатунов скончался.

Юрий Шатунов Смерть нумеролог
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