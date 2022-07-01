От чего можно умереть в кресле стоматолога

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Одной из частых причин смерти после посещения стоматологической клиники является аллергическая реакция на местную анестезию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-стоматолог Александр Аверин, комментируя смертельный инцидент, произошедший с полковником полиции Павлом Колесниковым в Подмосковье. Мужчина умер после процедуры в одной из клиник в городе Пушкине.

По словам Аверина, именно обезболивающий укол способен вызвать серьезную аллергическую реакцию и анафилактический шок:

— Аллергия имеет как местные проявления — зуд, сыпь, покраснение, кашель и иные симптомы, так и общие проявления, когда реакция распространяется на все тело. Это и является анафилактическим шоком.

Врач предупредил, что в 10–20 процентах случаев эта ситуация заканчивается смертью пациента, если не оказать своевременно помощь:

— Мы знаем, что аллергия — это неправильная и извращенная реакция иммунитета на какие-либо чужеродные вещества, которые попадают в организм. А при анафилаксии вся негативная симптоматика усиливается в сотни раз, и наступает аллергическая реакция немедленного типа. Наиболее частыми симптомами является отек кожи: в 80 процентах случаев это крапивница, нарушение дыхательной функции, возникновение состояния, напоминающего астматический приступ. Некоторые пациенты, пережившие анафилактический шок, отмечают, что еще одним наиболее характерным признаком является резко возникающий страх смерти.

Аверин подчеркнул, чтобы избежать таких негативных последствий, необходимо, чтобы врач перед проведением любых процедур уточнил, были ли у пациента когда-либо аллергические реакции на препараты:

— Если выясняется, что у пациента повышенная чувствительность на препарат, которым его будут обезболивать, в таком случае средство заменяется. Как правило, каждый пациент знает, есть у него реакция на анестезию или нет. Но бывают исключения. Например, человек с какой-то периодичностью ходил к стоматологу, зная, что у него нет аллергических реакций, и на каждом приеме использовались анестезирующие средства. И в результате накопительного эффекта и сенсибилизации, то есть возникновения повышенной чувствительности, на последующих приемах у пациента происходит дебют аллергической реакции.

Именно по этой причине нет никакой гарантии, что отсутствие аллергических проявлений в прошлом полностью исключает их возникновение в будущем, предупредил медик.

Первая помощь при сильной аллергической реакции, по словам врача, заключается в устранении контакта с аллергеном и поддержании жизненно важных функций организма. Специалист прекращает введение препарата, удаляет жало, промывает пациенту желудок, накладывает жгут выше места укола, прикладывает холод и вводит вокруг места инъекции адреналин. При затруднении дыхания бригада медиков обязана провести реанимацию — вплоть до интубации трахеи или введения воздуховода.

Чтобы уменьшить шоковую реакцию, подкожно вводится адреналин или эпинефрин, заключил Аверин.