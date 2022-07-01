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Собянин осмотрел ход работ по строительству новой школы в ТиНАО

Лейла Алиева
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Собянин осмотрел ход работ по строительству новой школы в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой школы в поселке Коммунарка. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Строительство школы, рассчитанной на 1325 учеников, было начато в октябре 2020 года. Здание будет окружено дубами.

— При проектировании здания площадью 17,9 тысячи квадратных метров были максимально сохранены существующий ландшафт и уникальная экосистема местности, включая 16 дубов, возраст которых превышает 120 лет, — говорится в сообщении.

Первый этаж здания включает в себя лаборатории, центр прототипирования, блок мастерских и ремесленных классов. Важная архитектурная особенность здания — многофункциональный атриум: театрально-актовый зал на 626 мест, который можно трансформировать в амфитеатр, конференц-зал или театральную площадку. Также в спортивном зале ученики смогут заниматься 30 видами спорта, а на территории школы обустроят большую спортивную зону под открытым небом с футбольным полем, дополнительными спортивными площадками и беговыми дорожками.

На данный момент школа готова на 75 процентов, а завершить все работы планируется осенью текущего года, после этого новое здание войдет в состав школы № 2070, передает агентство «Москва».

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили и ввели в эксплуатацию 138 социальных объектов, 70 из которых детские сады и 31 школа.

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