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Силы ЛНР освободили Приволье и Шипиловку

Араз Салехов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Силы ЛНР освободили Приволье и Шипиловку
Фото: Минобороны РФ

Силы Луганской народной республики совместно с армией РФ освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

— Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской народной республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка, — цитирует его РИА Новости.

Также стало известно, что силы ЛНР и армия России заняли три поселка под Лисичанском и готовятся к штурму Северска. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы России могут освободить Лисичанск уже в ближайшие дни. По его словам, российская армия получила подкрепление в виде новой техники и солдат.

Во вторник, посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что силы РФ и Луганской народной республики зашли на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Посол отметил, что на заводе еще «продолжают находиться украинские террористические подразделения».

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