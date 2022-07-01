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Певица МакSим показала брата, в честь которого взяла сценическое имя

Лейла Алиева
Общество
Певица МакSим показала брата, в честь которого взяла сценическое имя
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Певица МакSим опубликовала снимок со своим старшим братом Максимом Абросимовым, в честь которого взяла себе сценическое имя.

Фото, размещенное в Telegram-канале артистки, является практически уникальным, так как ее родственник не любит публичности.

Певица МакSим показала брата, в честь которого взяла сценическое имя Фото: Telegram / МакSим I Певица Максим

Известно, что в детстве будущая звезда, настоящее имя которой Марина, много времени проводила в компании старшего брата, в связи с чем получила от его друзей прозвище Максим, которое позже стало ее творческим псевдонимом.

В апреле МакSим вернулась на большую сцену после болезни. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри. Выступление далось артистке непросто. Оно осложнялось тем, что МакSим пришлось исполнить композицию несвойственным для нее низким голосом, чтобы ввести в заблуждение жюри. Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь.

Шоу-бизнес МакSим брат
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