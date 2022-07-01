Reuters: Украинские власти попросили Турцию задержать судно под российским флагом

Фото: shutterstock

Украинские власти обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Об этом в пятницу, 1 июля, передает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.

Так, киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска. По информации агентства, сотрудник МИД Украины заявил о 4,5 тысячи тоннах зерна на судне, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 июня опроверг заявления украинской стороны о том, что Россия украла у Украины зерно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который отмечал, что Турция после заявлений Киева о продаже Москвой в Анкару «украденного украинского зерна» установила, что обвинения являются ложными.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что РФ не вводила ограничений на экспорт удобрений. При этом глава государства добавил, что подобное заявление относится и к экспорту продовольствия.

Также российский лидер рассказал, что на Украине сейчас находится пять миллионов тонн зерна. По его словам, Россия не препятствует его вывозу ни морем, ни по железной дороге через страны ЕС.