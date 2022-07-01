Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прием заявок на получение субсидий для такси продлили до 15 июля

Лейла Алиева
Город
Прием заявок на получение субсидий для такси продлили до 15 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Прием заявок на получение субсидий для такси в Москве продлили до 15 июля. Об это рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 июля.

— Срок подачи заявлений увеличили на две недели по просьбе представителей таксомоторного сообщества, — говорится в сообщении.

Так, заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на приобретение новых автомобилей такси могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками в Москве.

20 июня стартовал прием заявок на субсидии для предпринимателей, которые намерены создать службы такси или каршеринга в Москве. По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, таксомоторные компании приобрели за это время почти 60 тысяч автомобилей. Также он отметил, что столичный таксопарк остается самым молодым в Европе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. В настоящее время парк такси столичного региона включает 155 тысяч автомобилей, из них 60 тысяч приходится на Москву, а 95 тысяч — на область. 60 процентов из них находятся в лизинге.

Такси субсидии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте