Прием заявок на получение субсидий для такси продлили до 15 июля

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Прием заявок на получение субсидий для такси в Москве продлили до 15 июля. Об это рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 июля.

— Срок подачи заявлений увеличили на две недели по просьбе представителей таксомоторного сообщества, — говорится в сообщении.

Так, заявку на возмещение затрат по договорам кредита и лизинга на приобретение новых автомобилей такси могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками в Москве.

20 июня стартовал прием заявок на субсидии для предпринимателей, которые намерены создать службы такси или каршеринга в Москве. По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, таксомоторные компании приобрели за это время почти 60 тысяч автомобилей. Также он отметил, что столичный таксопарк остается самым молодым в Европе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в два раза увеличил размер субсидий на приобретение автомобилей такси и каршеринга в 2022 году. В настоящее время парк такси столичного региона включает 155 тысяч автомобилей, из них 60 тысяч приходится на Москву, а 95 тысяч — на область. 60 процентов из них находятся в лизинге.