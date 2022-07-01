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В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации в Одессе для обвинения России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации в Одессе для обвинения России
Фото: depositphotos

Украинские власти собираются устроить провокацию в Одессе, чтобы обвинить Россию в разрушении гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По имеющейся достоверной информации, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей (в том числе несовершеннолетних) и целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов, — отметил он.

При этом представитель военного ведомства уточнил, что для реализации замысла в город доставлены иностранные журналисты и сотрудники ЮНИСЕФ, которые распространят сфабрикованные фотографии и видеозаписи.

Мизинцев рассказал, что украинские бандформирования собираются инсценировать якобы поражение одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» из числа антироссийских активистов. По его словам, это должно произойти в тот момент, когда ВС РФ будут вести огонь по местам дислокации украинской армии, передает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне ВСУ устроили провокацию в Зеленодольске Днепропетровской области, подорвав зернохранилище. При этом националисты заранее вывезли оттуда все запасы злаковых.

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