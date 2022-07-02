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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемь рейсов и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и один отменен. А в аэропорту Внуково задержаны двенадцать рейсов и тринадцать отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

28 июня аэропорт Внуково перешел в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды. В частности, усилен контроль за состоянием искусственных покрытий на аэродроме, сокращены интервалы их осмотров, увеличена частота технического обслуживания системы вентиляции и мониторинга температурного режима в аэропорту.

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортах на юге и в центральной части России до 6 июля. Продление режима ограничения полетов затронет воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

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