Юрист напомнил россиянам о штрафах за перестановку в квартире

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Юрист евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов сообщил, что граждане могут получить штраф за перестановку в квартире.

Он напомнил, что делать самостоятельную перестановку техники во многих случаях, даже если речь не идет о переносе несущих стен, запрещается. Специалист отметил, что сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщить о фактах нарушений в городскую жилищную инспекцию.

— А ее представители вправе наложить штраф и предписать устранение нарушения, то есть обязать граждан привести кухню в соответствие с планом, указанным в техпаспорте квартиры, — сказал юрист.

Данилов пояснил, что раковины для мытья посуды, стиральные машины, газовые плиты нельзя переставлять без разрешения органа ЖКХ районного назначения. Нужно заранее учесть, что желаемая перепланировка может быть не утверждена просто на основании мнения отдельно взятого чиновника, добавил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Новая же техника может быть подключена к квартирным коммуникациям (воде, электроэнергии и канализации) только при наличии соответствующего проекта, подчеркнул он.

Порча жилых помещений или их оборудования или использование жилых помещений не по назначению грозят предупреждением или наложением штрафа на граждан в размере от тысячи до полутора тысяч рублей, предупредил Данилов. Должностным лицам придется заплатить от двух до трех тысяч рублей, юрлицам — от 20 до 30 тысяч рублей.

А самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме грозят штрафом в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, уточнил юрист.

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