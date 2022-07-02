Малышева назвала разрушающие почки привычки

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Медики и телеведущие Елена Малышева и Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале назвали привычки, разрушающие почки. Они рассказали, что во избежание проблем не следует терпеть при позывах в туалет, употреблять много соли, сладких напитков и витамина С.

— Если мочевой пузырь полон, часть мочи может застаиваться в мочеточниках. Возникает рефлюкс, а вместе с этим и поднимается инфекция, которая может поразить почки, — объяснил Шубин.

Малышева отметила, что соль задерживается в стенках сосудов, из-за чего они отекают, в результате повышается давление.

— Кроме того, в почках увеличивается количество рецепторов, на которые действуют вещества, повышающие давление, что приводит к гипертонии, — добавил Гандельман.

Он пояснил, что повышенное давление приводит к почечной недостаточности.

Также доказано, что у тех, кто регулярно пьет витамины выше положенного, а именно 500 миллиграммов и более, в два раза больше становится риск образования камней в почках, отметил Продеус.

Кроме того, врачи предупредили, что постоянная высокая концентрация сахара в крови приводит к повреждению сосудистых стенок артерий, из-за чего может возникнуть атеросклероз. Поэтому они рекомендовали отказаться от сладких напитков.

Телеведущая Елена Малышева с соведущим и врачом Дмитрием Шубиным во время телевизионного эфира рассказала, при каких болевых ощущениях следует незамедлительно обращаться к специалистам. Так, по словам экспертов, боль в пояснице может говорить об опухоли яичников.