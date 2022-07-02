Politico: Лидеры стран Запада испугались усталости населения от Украины

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Лидеры стран Запада, оказывающих поддержку Киеву, боятся, что их население устанет от ситуации на Украине и обратит внимание на внутреннюю повестку. Об этом сообщило издание Politico.

— Мировые лидеры опасаются, что их общественность вскоре будет не готова продолжать борьбу, — отмечается в материале.

В пример Politico привело слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, которая заявила, что усталость от войны проявляется во всем мире. Каллас также отметила важность оказания помощи Украине, однако отметила высокую инфляцию, энергетический кризис и пандемию коронавируса в мире, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Великобритании Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику официальному Киеву. По его словам, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине на данный момент кажутся более чем выполнимыми.