В России выявили 3285 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 3285 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончался 51 человек, еще 1112 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3488 граждан, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

1 июля стало известно, что Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные в Российской Федерации из-за пандемии коронавирусной инфекции. В ведомстве добавили, что 93 процента выявленных в стране случаев заболевания COVID-19 протекают в легкой форме.

Эксперты 22 июня рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире.