Немцев предупредили о шоке после получения счетов за газ

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В Германии можно готовиться к подорожанию тарифов на газ из-за напряженной ситуации поставок топлива в страну. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер.

По его словам, Россия сократила поставки по «Северному потоку» на 60 процентов. Десятидневное техобслуживание трубопровода проводят каждое лето, но в нынешних условиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий.

— Мы задаемся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом, — заявил Мюллер.

По мнению главы агентства, это может привести к росту цен в три раза. При этом на фоне кризиса многие жители страны не смогут осилить даже минимальное подорожание энергоресурса и «будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков», передает РИА Новости.

В материале «Вечерней Москвы» ранее рассказали, когда запустят «Северный поток — 2». Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что «Северный поток — 2» полностью достроен и готов к работе.