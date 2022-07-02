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В Москве построят 34 новых объекта благодаря инвестиционным проектам

Лейла Алиева
Город
В Москве построят 34 новых объекта благодаря инвестиционным проектам
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В рамках масштабного инвестиционного проекта в столице появится еще 34 объекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в субботу, 2 июля.

— В рамках 10 из 34 масштабных инвестиционных проектов, которые будут реализованы в городе, возведут социальные объекты — детские сады, школы и медицинские учреждения. Их общая площадь превысит 116 тысяч квадратных метров. Еще около 425 тысяч квадратных метров городской земли займут шесть новых производств, — рассказал он.

Также специалисты построят различные объекты площадью более 70 тысяч квадратных метров в рамках создания четырех транспортно-пересадочных узлов. Остальные проекты — объекты транспортной инфраструктуры, культурные, развлекательные и спортивные учреждения.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что для новых производств предусмотрено более 70 гектаров земли. При этом почти 19 гектаров выделено под социальные объекты, а 11 — под транспортную инфраструктуру.

Благодаря инвестиционным проектам в ТиНАО появятся более восьми тысяч рабочих мест.

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