Глава Siemens Healthineers объяснил причину продолжения работы в России

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Немецкая компания Siemens Healthineers продолжает свою деятельность в России из-за нуждающихся в лечении онкобольных детях. Об этом заявил финансовый директор концерна Йохен Шмитц в субботу, 2 июля, в интервью Welt.

— Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это, в принципе, не подпадает под санкции, — сказал он.

Шмитц добавил, что компания продолжает осуществлять договорные обязательства в России. Она не ищет новых клиентов, а проекты ограничиваются по масштабам.

В ходе беседы журналист спросил о причинах отказа Siemens Healthineers от полного ухода из России. По словам финдиректора, сейчас нет правовой базы, которая позволила бы прекратить выполнение обязательств по договорам. Кроме того, с этической точки зрения он назвал этот шаг сомнительным, передает РИА Новости.

Материнский концерн компании Siemens заявил о своем уходе 12 мая. Компания прекратила производственную и деловую активность в России на фоне специальной военной операции на Украине.