Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Siemens Healthineers объяснил причину продолжения работы в России

Александр Афонин
Общество
Глава Siemens Healthineers объяснил причину продолжения работы в России
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Немецкая компания Siemens Healthineers продолжает свою деятельность в России из-за нуждающихся в лечении онкобольных детях. Об этом заявил финансовый директор концерна Йохен Шмитц в субботу, 2 июля, в интервью Welt.

— Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это, в принципе, не подпадает под санкции, — сказал он.

Шмитц добавил, что компания продолжает осуществлять договорные обязательства в России. Она не ищет новых клиентов, а проекты ограничиваются по масштабам.

В ходе беседы журналист спросил о причинах отказа Siemens Healthineers от полного ухода из России. По словам финдиректора, сейчас нет правовой базы, которая позволила бы прекратить выполнение обязательств по договорам. Кроме того, с этической точки зрения он назвал этот шаг сомнительным, передает РИА Новости.

Материнский концерн компании Siemens заявил о своем уходе 12 мая. Компания прекратила производственную и деловую активность в России на фоне специальной военной операции на Украине.

Онкология Россия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте