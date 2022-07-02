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Специалисты освободили проезжую часть на Киевском шоссе после ДТП

Александр Афонин
Происшествия
Специалисты освободили проезжую часть на Киевском шоссе после ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

Сотрудники оперативных служб города освободили проезжую часть после ДТП с участием нескольких автомобилей на Киевском шоссе. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на 27-м километре Киевского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Инцидент случился по направлению в сторону аэропорта Внуково. На месте происшествия работали оперативные службы города. В результате аварии была занята одна полоса из пяти.

Накануне на внешней стороне 42-го километра МКАД загорелся автомобиль. Инцидент произошел в районе развязки с Калужским шоссе. В результате ДТП было временно затруднено движение по двум полосам.

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