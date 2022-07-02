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Мирзиеев отказался от изменений конституции Узбекистана, касающихся Каракалпакии

Александр Афонин
В мире
Мирзиеев отказался от изменений конституции Узбекистана, касающихся Каракалпакии
Фото: Администрация президента РФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение не вносить изменения в статьи конституции, касающиеся Каракалпакии, после беспорядков в регионе. Об этом в субботу, 2 июля, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов по итогам встречи в Нукусе с депутатами Жокаргы Кенеса (Верховного совета).

— С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 конституции Республики Узбекистан, — сообщил он Telegram-канале.

До этого стало известно, что в столице Каракалпакстана Нукусе прошли протесты из-за конституционной реформы. Поводом для них стал проект новой конституции Узбекистана, которым из основного закона исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

МВД Узбекистана сообщило, что протесты начались в центре Нукуса около 15:00 по местному времени.

Конституция Узбекистан беспорядки
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