Как уплатить земельный налог для физических лиц в 2022 году: пошаговая инструкция

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Земельный налог — это имущественный налог, поступления от которого идут в местный бюджет. О налоговых ставках, сроках уплаты, формуле расчета земельного налога и льготах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Земельный налог платят:

Физические и юридические лица, если участок принадлежит им по праву собственности, постоянного пользования и/или пожизненного наследуемого владения.

Сроки уплаты:

Физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заплатить налог за предыдущий год до 1 декабря текущего. Налоговая должна направить им уведомление о необходимости уплаты до 1 ноября.

Компании обязаны уплатить налог за предыдущий год до 1 марта. В некоторых случаях платежи могут быть разбиты на три квартала: до 4 мая; до 1 августа, до 31 октября.

Получить налоговый вычет на земельный налог могут:

Ветераны ВОВ и боевых действий;

Герои СССР и РФ;

Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;

Пенсионеры;

Граждане, пострадавшие от Чернобыльской и Кыштымской аварий, и другие.

Формула расчета земельного налога:

Земельный налог = кадастровая стоимость участка — льготы х налоговая ставка

В Москве налоговая ставка составляет:

0,025 процента — участки для ведения личного подсобного или дачного хозяйства;

0,1 процента — участки, используемые в качестве стоянок для личного транспорта;

0,3 процента — участки, используемые для с/х производства и в качестве спортивных объектов;

1,5 процента — прочие участки.

Уплатить земельный налог можно:

Онлайн через сервис ФНС «Заплати налоги»;

Через личный кабинет на сайте ФНС;

На портале «Госуслуги»;

В приложениях мобильных банков;

В отделении «Почты России».