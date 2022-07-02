Как уплатить земельный налог для физических лиц в 2022 году: пошаговая инструкция

Как уплатить земельный налог для физических лиц в 2022 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Земельный налог — это имущественный налог, поступления от которого идут в местный бюджет. О налоговых ставках, сроках уплаты, формуле расчета земельного налога и льготах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».
Земельный налог платят:
Физические и юридические лица, если участок принадлежит им по праву собственности, постоянного пользования и/или пожизненного наследуемого владения.
Сроки уплаты:
Физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заплатить налог за предыдущий год до 1 декабря текущего. Налоговая должна направить им уведомление о необходимости уплаты до 1 ноября.
Компании обязаны уплатить налог за предыдущий год до 1 марта. В некоторых случаях платежи могут быть разбиты на три квартала: до 4 мая; до 1 августа, до 31 октября.
Получить налоговый вычет на земельный налог могут:
Ветераны ВОВ и боевых действий;
Герои СССР и РФ;
Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;
Пенсионеры;
Граждане, пострадавшие от Чернобыльской и Кыштымской аварий, и другие.
Формула расчета земельного налога:
Земельный налог = кадастровая стоимость участка — льготы х налоговая ставка
В Москве налоговая ставка составляет:
0,025 процента — участки для ведения личного подсобного или дачного хозяйства;
0,1 процента — участки, используемые в качестве стоянок для личного транспорта;
0,3 процента — участки, используемые для с/х производства и в качестве спортивных объектов;
1,5 процента — прочие участки.
Уплатить земельный налог можно:
Онлайн через сервис ФНС «Заплати налоги»;
Через личный кабинет на сайте ФНС;
На портале «Госуслуги»;
В приложениях мобильных банков;
В отделении «Почты России».