Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как уплатить земельный налог для физических лиц в 2022 году

Илья Ашуров
Полина Долганова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как уплатить земельный налог для физических лиц в 2022 году: пошаговая инструкция
Фото: shutterstock

Земельный налог — это имущественный налог, поступления от которого идут в местный бюджет. О налоговых ставках, сроках уплаты, формуле расчета земельного налога и льготах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Земельный налог платят:

Физические и юридические лица, если участок принадлежит им по праву собственности, постоянного пользования и/или пожизненного наследуемого владения.

Сроки уплаты:

Физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заплатить налог за предыдущий год до 1 декабря текущего. Налоговая должна направить им уведомление о необходимости уплаты до 1 ноября.

Компании обязаны уплатить налог за предыдущий год до 1 марта. В некоторых случаях платежи могут быть разбиты на три квартала: до 4 мая; до 1 августа, до 31 октября.

Получить налоговый вычет на земельный налог могут:

Ветераны ВОВ и боевых действий;

Герои СССР и РФ;

Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и инвалиды детства;

Пенсионеры;

Граждане, пострадавшие от Чернобыльской и Кыштымской аварий, и другие.

Формула расчета земельного налога:

Земельный налог = кадастровая стоимость участка — льготы х налоговая ставка

В Москве налоговая ставка составляет:

0,025 процента — участки для ведения личного подсобного или дачного хозяйства;

0,1 процента — участки, используемые в качестве стоянок для личного транспорта;

0,3 процента — участки, используемые для с/х производства и в качестве спортивных объектов;

1,5 процента — прочие участки.

Уплатить земельный налог можно:

Онлайн через сервис ФНС «Заплати налоги»;

Через личный кабинет на сайте ФНС;

На портале «Госуслуги»;

В приложениях мобильных банков;

В отделении «Почты России».

Налоги Земельные участки Льготы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте