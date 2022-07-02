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Как москвичам получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году

Полина Долганова
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как москвичам получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году: пошаговая инструкция
Фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготных санаторно-курортных путевок для горожан. Как получить путевку и какие документы нужны для оформления — в материале «Вечерней Москвы».

Чтобы подать заявление на путевку на сайте mos.ru, заявителю необходимо указать:

Паспортные данные;

Подтверждение регистрации в Москве;

Сведения, доказывающие льготную категорию.

Приоритет в очереди на выдачу путевок получают:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

Ветераны войны из числа тружеников тыла;

Реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям;

Лица, пострадавшие вследствие политических репрессий.

Дополнительную санаторно-курортную путевку для сопровождающих могут получить:

Инвалиды I группы;

Дети-инвалиды;

Граждане, получившие вред здоровью в результате террористических актов;

Дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.

Противопоказания для санаторно-курортного лечения: туберкулез, эпилепсия, психические расстройства, паразитарные заболевания, инфекционные и хронические болезни в острой стадии.

Как получить путевку, когда подойдет очередь:

Получить уведомление от отдела соцзащиты населения Москвы;

Согласовать удобный центр госуслуг для получения путевки;

Обратиться к участковому терапевту и получить санаторно-курортную карту.

В путевки для льготных категорий граждан включено:

Проживание в номерах площадью не менее шести квадратных метров на одного человека;

Диетическое и лечебное 5-разовое питание в соответствии с медицинскими показаниями;

Культурные мероприятия.

Куда можно поехать: в Подмосковье, в Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Псковскую, Калининградскую, Ярославскую, Тамбовскую, Ивановскую, Тульскую, Брянскую области, а также в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарию и Мордовию.

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