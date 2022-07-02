Как москвичам получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году: пошаговая инструкция

Как москвичам получить бесплатную путевку в санаторий в 2022 году
Сюжет:Проще, чем кажется
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил порядок получения льготных санаторно-курортных путевок для горожан. Как получить путевку и какие документы нужны для оформления — в материале «Вечерней Москвы».
Чтобы подать заявление на путевку на сайте mos.ru, заявителю необходимо указать:
Паспортные данные;
Подтверждение регистрации в Москве;
Сведения, доказывающие льготную категорию.
Приоритет в очереди на выдачу путевок получают:
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
Ветераны войны из числа тружеников тыла;
Реабилитированные лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
Лица, пострадавшие вследствие политических репрессий.
Дополнительную санаторно-курортную путевку для сопровождающих могут получить:
Инвалиды I группы;
Дети-инвалиды;
Граждане, получившие вред здоровью в результате террористических актов;
Дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.
Противопоказания для санаторно-курортного лечения: туберкулез, эпилепсия, психические расстройства, паразитарные заболевания, инфекционные и хронические болезни в острой стадии.
Как получить путевку, когда подойдет очередь:
Получить уведомление от отдела соцзащиты населения Москвы;
Согласовать удобный центр госуслуг для получения путевки;
Обратиться к участковому терапевту и получить санаторно-курортную карту.
В путевки для льготных категорий граждан включено:
Проживание в номерах площадью не менее шести квадратных метров на одного человека;
Диетическое и лечебное 5-разовое питание в соответствии с медицинскими показаниями;
Культурные мероприятия.
Куда можно поехать: в Подмосковье, в Костромскую, Тверскую, Владимирскую, Псковскую, Калининградскую, Ярославскую, Тамбовскую, Ивановскую, Тульскую, Брянскую области, а также в Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарию и Мордовию.