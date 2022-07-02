Кто может получить кредитные каникулы: пошаговая инструкция

Кто может получить кредитные каникулы
Сюжет:Проще, чем кажется
Международная конфедерация общества потребителей (КонфОП) направила в ЦБ РФ и правительство предложения по усовершенствованию механизма получения кредитных каникул заемщиками. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита при факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как получить кредитные каникулы.
Нужно убедиться, что выполнены следующие условия:
- Кредит был выдан до 1 марта 2022 года;
- Размер кредита не превышает установленных лимитов;
- Размер доходов снизился на 30 процентов и более;
- На момент обращения не действует льготный период по ипотечным кредитным каникулам;
- По одному договору можно взять один льготный период;
- Заявление подано до 30 сентября 2022 года.
Для получения кредитных каникул необходим ряд документов:
- Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2021 и 2022 год;
- Лист нетрудоспособности;
- Выписка о регистрации лица в качестве безработного в центре занятости;
- Иные документы.
Лимит на потребительский и автомобильный кредиты:
- Потребительский кредит — до 250 тысяч рублей;
- Автомобильный кредит — до 600 тысяч рублей;
- Кредитная карта — до 100 тысяч рублей.
Лимит по ипотеке:
- Москва — 4,5 миллиона рублей;
- Московская область — 3 миллиона рублей;
- Санкт-Петербург — 3 миллиона рублей;
- Дальневосточный федеральный округ — 3 миллиона рублей;
- Другие регионы России — 2 миллиона рублей.
Срок кредитных каникул:
- Ипотечный кредит — за 30 дней;
- Потребительский кредит — за 14 дней.