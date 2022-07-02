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Кто может получить кредитные каникулы

Полина Долганова
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Финансы
Кто может получить кредитные каникулы: пошаговая инструкция
Фото: Pixabay

Международная конфедерация общества потребителей (КонфОП) направила в ЦБ РФ и правительство предложения по усовершенствованию механизма получения кредитных каникул заемщиками. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита при факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как получить кредитные каникулы.

Нужно убедиться, что выполнены следующие условия:

  • Кредит был выдан до 1 марта 2022 года;
  • Размер кредита не превышает установленных лимитов;
  • Размер доходов снизился на 30 процентов и более;
  • На момент обращения не действует льготный период по ипотечным кредитным каникулам;
  • По одному договору можно взять один льготный период;
  • Заявление подано до 30 сентября 2022 года.

Для получения кредитных каникул необходим ряд документов:

  • Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога за 2021 и 2022 год;
  • Лист нетрудоспособности;
  • Выписка о регистрации лица в качестве безработного в центре занятости;
  • Иные документы.

Лимит на потребительский и автомобильный кредиты:

  • Потребительский кредит — до 250 тысяч рублей;
  • Автомобильный кредит — до 600 тысяч рублей;
  • Кредитная карта — до 100 тысяч рублей.

Лимит по ипотеке:

  • Москва — 4,5 миллиона рублей;
  • Московская область — 3 миллиона рублей;
  • Санкт-Петербург — 3 миллиона рублей;
  • Дальневосточный федеральный округ — 3 миллиона рублей;
  • Другие регионы России — 2 миллиона рублей.

Срок кредитных каникул:

  • Ипотечный кредит — за 30 дней;
  • Потребительский кредит — за 14 дней.
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