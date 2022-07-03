Лукашенко сообщил о гибели 20 воевавших на стороне Украины белорусов

Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что воюющее на стороне Украины формирование выходцев из Белоруссии попало под обстрел российской артиллерии, в результате 20 человек погибли.

— Вы знаете, на Украине был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось. Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: «Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим». Попали под обстрел, начался бой — и убегать вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых и украинцев. Двадцать человек из полка Калиновского там и остались, — сказал он в субботу, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.

Лидер Белоруссии отметил, что отправили белорусов умирать на Украину оппозиционные лидеры, которые выехали за границу.

— Бросили этих людей в пекло, пообещали хорошо платить. И эти 20 человек погибли. Кто перед их родителями ответит? Вопрос риторический. Пусть наши спецслужбы дадут эту информацию обществу. Вот, довоевались, — заявил президент, посоветовав гражданам «сидеть дома и заниматься своим делом».

Также он добавил, что после подавления протестов оппозиции после президентских выборов 2020 года несогласные с политикой власти «пара–тройка тысяч» граждан Белоруссии покинули страну, переехав в Европу. Теперь, по словам Лукашенко, 97 процентов из них просятся обратно.

2 июля Лукашенко заявил о попытке ВСУ совершить удар по военным объектам Белоруссии, но ракеты были перехвачены. Он добавил, что в специальной военной операции России белорусские военные не принимают участия. В связи с этим он выразил непонимание данного решения со стороны Украины.