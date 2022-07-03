Автомобиль с туристами упал в ущелье в Дагестане

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В результате падения машины с туристами в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана около села Куруш пострадали шесть человек. Один из них получил серьезные травмы. Об этом сообщило в воскресенье, 3 июля, министерство здравоохранения республики.

— В машине находились шесть человек, пять из них смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей. Зажатый в машине мужчина получил серьезные травмы, — написано в Telegram-канале ведомства.

Пациента доставили в Ахтынскую районную больницу. В настоящее время его жизни ничто не угрожает, он получает терапию в реанимационном отделении. Остальным пятерым туристам, которые в основном получили ушибы и переломы, оказали помощь в Докузпаринской ЦРБ.

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