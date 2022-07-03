Юрист рассказала, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике

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Адвокат Евгения Рыжкова рассказала, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает право на получение бесплатной медицинской помощи в некоторых частных медицинских организациях, в том числе в стоматологических клиниках.

Она сообщила, что пациенты могут получить бесплатную помощь в частной стоматологии только при наличии направления от лечащего врача. Также на оказание платных услуг по ОМС распространяются тарифные ограничения, то есть пациент получает такие же услуги, какие он мог бы получить в государственном или муниципальном учреждении. Но частная клиника дает возможность выбрать, какие процедуры делать по полюсу, а какие платно, пояснила специалист.

— Стоматологические заболевания лечатся по единому стандарту, однако применение некоторых методик по территориальной программе ограничено. Например, пломбировка корневого канала гуттаперчей с латеральной конденсацией — это дорогостоящая методика. И если ее применять при лечении по полису, тарифа территориальной программы просто не хватит, — отметила Рыжкова.

Юрист отметила, что неотложную медицинскую помощь частная стоматологическая клиника обязана провести бесплатно. За отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность, передает агентство «Прайм».

Юрист Екатерина Третьякова рассказала о возможности получить компенсацию за ошибку врача. Она сообщила, что в связи со сложившейся юридической практикой компенсировать моральный вред проще, так как для его компенсации достаточно косвенной связи между ошибкой медика и страданиями пациента или его близких родственников.