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«Полная чушь»: американцы подняли на смех Байдена после его нового обращения

Юлия Курганова
В мире
«Полная чушь»: американцы подняли на смех Байдена после его нового обращения
Фото: flickr/whitehouse

Пользователи соцсети Twitter отреагировали на пост президента Соединенных Штатов Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС опустить цены на топливо.

Соответствующий пост американский лидер разместил в субботу, 2 июля.

— Снизьте цену, которую вы платите на заправке, чтобы отразить стоимость, которую платите за продукт. И сделайте это сейчас, — написал он.

Байден заявил, что управляющие заправками компании должны так поступить, потому что сейчас время «глобальных рисков».

Обращение президента стало причиной многочисленных шуток со стороны граждан США в комментариях под его постом.

«Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах», — написал с иронией пользователь greg.

«Я показал это сотруднику заправки, он сказал: «Зачем ты мне это показываешь?». А я такой: «Президент сказал брать с меня меньше». И он ухмыльнулся, но взял с меня ту же сумму», — написал Shibetoshi Nakamoto.

«О, слава богу, ты написал это в Твиттере. Это обязательно поможет», — сыронизировал Paul Metzgar.

«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но по крайней мере поработайте над логикой», — заявил David Williams.

«Даже человек, написавший этот твит, знает, что это полная чушь и заправочные станции не контролируют то, сколько они в конечном итоге могут брать. Люди не настолько глупы», — отметил Tim Young.

Американский политик Тулси Габбард обвинила Джо Байдена в государственной измене из-за Владимира Зеленского. Она напомнила, что американскому руководству много раз поступали вопросы о конечной цели США в конфликте на Украине. Габбард отметила, что Белый дом старательно уклоняется от ответа.

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