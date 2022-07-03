Пушков заявил, что страны Запада закупают российскую нефть у Индии в обход своих санкций

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Запада продолжают закупку российских энергетических ресурсов, не смотря на введенные санкции и заявлений об отказе от сырья из России. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил сенатор Алексей Пушков.

— Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ: либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ, — сказал он.

Сенатор добавил, что ряд западных стран продолжает покупать у Индии ее нефть, которой, по его словам, в природе не существует. Пушков отметил, что подобные действия говорят о намерении обойти собственные санкции, сказал сенатор в своем Telegram-канале.

27 июня Алексей Пушков прокомментировал высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона относительно отказа от российской энергетики. По словам парламентария, ни Алжир, ни Катар не восполнят потерю российских энергопродуктов. Пушков заметил, что сейчас очевидно, насколько болезненным будет отказ и от отечественной нефти.